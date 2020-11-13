Авторитет Дешама в сборной Франции снизился. Игроки влияют на его решения, у команды проблемы с дисциплиной (L‘Équipe)

В сборной Франции сложная атмосфера на фоне 5 матчей без побед подряд.

L‘Équipe утверждает, что возвращение в сборную Франции форварда внесло дисбаланс в атмосферу в команде, несмотря на тот положительный эффект, который нападающий оказал на результаты сборной (например, на Евро-2020 Карим забил 4 гола).

Кроме того, главный тренер французов Дидье Дешам теперь легче поддается влиянию игроков команды, у сборной Франции есть проблемы с дисциплиной. Перед ЧМ-2018 игроки команды побаивались Дешама, но после победы над турнире дистанция между футболистами и тренером сократилась, а авторитет Дидье снизился.

Игроки команды чувствуют разобщенность. Поэтому капитан после игры с Украиной (1:1) говорил о нехватке «самоотдачи и агрессии». Форварда смущает непоследовательность Дешама, который часто перемещает его с позиции на позицию.

Завтра, 7 сентября, сборная Франции дома сыграет с Финляндией в отборе к ЧМ-2022.

Что там в отборе на ЧМ-2022: у Франции проблемы (5 матчей без побед), Депай и Митрович – разрывают