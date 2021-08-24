Урок футбола ввели в 150 школах 8 регионов России. В 2022-м будет 2500 школ в программе РФС

РФС объявил о том, что с 1 сентября 150 общеобразовательных школ 8 регионов России принимают участие в проекте «Футбол в школе».

Третьим уроком физкультуры в этих школах на постоянной основе станет урок футбола.

Это стало возможно благодаря созданию модуля «Футбол» в учебной программе предмета «Физическая культура». Модуль разработан совместно Министерством просвещения России и Российским футбольным союзом и уже утвержден в статусе федерального государственного образовательного стандарта.

В этом году в проекте участвуют школы из Астраханской, Волгоградской, Нижегородской, Свердловской и Ярославской областей, Республики Татарстан, Чувашской Республики, а также Санкт-Петербурга.

Во все школы РФС за счет собственных средств поставляет спортивный инвентарь, необходимый для проведения уроков футбола.

Занятия футболом будут проводиться как для мальчиков, так и для девочек. Кроме того, уже на первом этапе проект предполагает организацию на муниципальном уровне школьных футбольных лиг – регулярных соревнований между школами.

А с 2022 года РФС совместно с Министерством спорта и Министерством просвещения планирует запустить Единую лигу для всех школ.

Количество школ, желающих присоединиться к проекту, растет. Планируется, что в следующем году в него будут вовлечены в общей сложности более 2500 общеобразовательных школ из 40 субъектов РФ.

Ключевым элементом проекта «Футбол в школе» является обучение школьных педагогов основам футбола и современным методикам проведения занятий по этому виду спорта. Специалисты РФС разработали методический комплект в том числе для урока футбола в 1-4-м классах.

Кроме того, на образовательной платформе «Академии РФС» был запущен бесплатный онлайн-курс обучения «Массовый футбол», дающий тренерскую лицензию «Е-РФС».

Обучение проводится бесплатно и рассчитано в первую очередь на школьных учителей физкультуры и педагогов дополнительного образования. На данный момент это обучение прошли уже более 1200 человек. В ближайшее время РФС запустит также обучающий видеокурс.

Предполагается, что дети, наиболее заинтересовавшиеся футболом в рамках уроков физкультуры, смогут продолжить обучение на факультативных занятиях и секциях, которые будут создаваться при школах.