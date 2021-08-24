Гендиректор «Спартака» про ЛЕ: «Жребий уровня ЛЧ, группа смерти. У нас как минимум 6 финалов»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы.
«Непростой, но интересный жребий уровня Лиги чемпионов, фактически группа смерти. Соперники – сильные, каждый со своей яркой историей.
«Наполи» и «Легия» – команды, с которыми «Спартак» уже играл в еврокубках. Болельщики со стажем помнят славные матчи из 90-х. «Лестер» в представлении также не нуждается.
В общем, будем биться в каждом матче. У нас в Европе как минимум шесть финалов, и все в команде это понимают», – сказал Мележиков.
Роскошная жеребьевка ЛЕ: «Спартаку» достались «Наполи» и «Лестер», а «Локомотиву» – «Лацио», «Марсель» и «Галатасарай»