Талалаев о моменте Бериши: «В благородство играть не надо. «Арсенал» забил «Ахмату» такой же мяч 3 года назад, было еще обиднее»

Главный тренер Андрей Талалаев прокомментировал эпизод с участием хавбека в матче 6-го тура с тульским (2:1).

Защитник тульского клуба Урош Радакович решил выбить мяч в аут, чтобы помощь оказали его партнеру по команде. Однако Бериша перехватил мяч у боковой, прошел по флангу и отдал голевую передачу на Мохамеда Конате.

«Во-первых, для того, чтобы определять ситуацию с голом, есть арбитр на поле. Во-вторых, я разговаривал с Беришей. Он не видел ситуации, бежал за мячом и продолжил играть.

А в-третьих, мы, тренерский штаб, смотрели ситуацию трехлетней давности, когда на 91-й минуте забила команда соперника точно такой гол. Когда Иванов лежал на поле, Комбаров отдал передачу, скинули, забили гол. Это было еще более обидно.

Мы не показывали это футболистам, но тренерский штаб был в курсе. Поэтому вы и видели, что мы проявили больше эмоций, чем игроки. Игроки недопонимали, что произошло, а тренерский штаб высказал партнерам напротив, что извините, но у вас был такой же эпизод, вы поступили так же. Ничего здесь такого... В благородство играть не надо.

Понятно, что есть определенные футбольные законы, но еще раз: правильность или неправильность решения определяет судья на поле», – сказал Талалев в эфире .

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.

Бериша очень некрасиво себя повел в матче с «Арсеналом» 😡



Туляки выбили мяч, чтобы оказали помощь пострадавшему Костадинову. Бернард же достал его из аута, побежал к воротам и выкатил на гол Конате 😱



Гол засчитали, но он вызвал очень бурную реакцию на скамейках клубов 🤨 pic.twitter.com/M5o7pl2fDU — Матч ТВ (@MatchTV) August 26, 2021

Самый скандальный гол тура – в Грозном: Бериша начал голевую атаку, когда мяч выбивали в аут из-за травмы