«Локомотив» объявил о трансфере Бека-Бека из «Кана». Контракт хавбека – на 5 лет

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«Локомотив» объявил о трансфере полузащитника «Кана» Алексиса Бека-Бека.

Московский клуб заключил с 20-летним хавбеком контракт на пять сезонов. Он будет играть под 8-м номером.

Ранее стало известно, что «Локо» заплатит за француза 6 миллионов евро, еще миллион предусмотрен в качестве бонусов.

Статистику опорного полузащитника, способного сыграть в центре защиты, можно найти здесь.

 
 
 
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Публикация от Футбольный клуб «Локомотив» (@fclokomotiv)

20-летний Бека-Бека – первая покупка «‎Локо» по стратегии Рангника. Взяли вместо Крыховяка, статистика пока на уровне Куликова

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