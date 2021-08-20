«Локомотив» объявил о трансфере Бека-Бека из «Кана». Контракт хавбека – на 5 лет

«Локомотив» объявил о трансфере полузащитника «Кана» Алексиса Бека-Бека.
Московский клуб заключил с 20-летним хавбеком контракт на пять сезонов. Он будет играть под 8-м номером.
Ранее стало известно, что «Локо» заплатит за француза 6 миллионов евро, еще миллион предусмотрен в качестве бонусов.
Статистику опорного полузащитника, способного сыграть в центре защиты, можно найти здесь.
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