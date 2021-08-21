Роналд Куман: «Барса» могла победить, но и «Атлетик» был хорош. Ничья справедлива»

Главный тренер «Барселоны» подвел итоги матча с «Атлетиком» (1:1) во 2-м туре .

«Во многих аспектах этот матч был прекрасен. Думаю, мы слишком усложнили себе жизнь в начале игры, соперник прижал нас. Надо понимать, когда можно использовать короткие передачи, задействовать вратаря, а когда нет.

Нам не хватало спокойствия в первые 15 минут. Потом мы забили гол, который отменили (точный удар Араухо не был засчитан из-за нарушения Брэйтуэйта – прим. Sports.ru), и я не знаю, было ли там нарушение. Мы приняли такой вердикт.

Стоит отметить наше отношение к делу, особенно учитывая то, что мы уступали в счете. Ничья, считаю, справедливый итог. У нас были шансы победить, но и сыграл на очень хорошем уровне. Да и на таком поле играть нелегко. Жаловаться на результат тут нельзя», – отметил Куман.

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