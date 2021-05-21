Глава «Локо» о стадионе: «Будет ли это новое строительство или реконструкция — покажет исследование»

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Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник высказался о будущем домашнего стадиона клуба.

— У болельщиков много вопросов по стадиону. Что с ним будет?

— Понятно, что здесь останется спортивная часть и сам стадион. Будет ли это новое строительство или реконструкция — покажет исследование, которое сейчас проводится. Когда у нас уже будут планы, мы соберемся и обсудим. С болельщиками в том числе.

— То есть в проекте не фигурирует, что вместо стадиона здесь будет вокзал или жилье?

— То, что здесь будет спортивная часть — новый стадион или нынешний, это совершенно точно. Другие планы не рассматриваются, – сказал Плутник.

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