Председатель совета директоров Александр Плутник высказался о будущем домашнего стадиона клуба.

— У болельщиков много вопросов по стадиону. Что с ним будет?

— Понятно, что здесь останется спортивная часть и сам стадион. Будет ли это новое строительство или реконструкция — покажет исследование, которое сейчас проводится. Когда у нас уже будут планы, мы соберемся и обсудим. С болельщиками в том числе.

— То есть в проекте не фигурирует, что вместо стадиона здесь будет вокзал или жилье?

— То, что здесь будет спортивная часть — новый стадион или нынешний, это совершенно точно. Другие планы не рассматриваются, – сказал Плутник.