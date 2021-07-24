Карпин о ситуации в «Спартаке»: «Вопрос к руководству клуба. Игроки расстроены поражением»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о ситуации в «Спартаке» после матча 3-го тура с «Нижним Новгородом» (1:2).

– Вы в шоке от того, что происходит вокруг «Спартака»?

– Не ко мне вопрос.

– Вас не беспокоит, что это будет влиять на тех игроков, которых вы планируете приглашать в сборную?

– Еще раз, это не ко мне вопрос. Наверное, это вопрос к руководству «Спартака».

– А сейчас вы поговорили с игроками, в каком они моральном состоянии?

– Расстроены после поражения, – сказал Карпин.

«Спартак» разрушен – и из этой ситуации вообще нет выхода. Не пора ли продавать клуб?