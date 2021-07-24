«Зенит» бросил играть с 46-й минуты, у Дзюбы 5-6 потерь подряд. В ЛЧ будут наказывать за это». Быстров о матче с «Краснодаром»

Бывший футболист сборной России и телеэксперт подвел итоги матча «Зенит» – «Краснодар» (3:2) в 3-м туре .

«Мне кажется, у настолько запас прочности мощный, что они себе могут позволить даже с таким соперником, как «Краснодар» – вроде серьезный, да, с хорошими легионерами, с качественными – но видишь: чуть что идет не так – «Зенит» немножко включился, забил гол, а на второй тайм они выходят просто довести матч до победы.

«Зенит» откровенно с 46-й минуты бросил играть. Напрашивались замены пораньше. Дзюба уже, ну, не знаю, 5-6 потерь было подряд, да, с 46-й минуты... Потом его меняют.

Потом делает Гончаренко тройную замену. Опять освежил. Вроде «Зенит» пришел в себя на некоторое время после замены, но потом «Краснодар» перехватил.

«Краснодар» должен был забивать с игры во втором тайме, потому что «Зенит» откровенно бросил играть. И, кстати, то, что здесь не забивает соперник, – в Лиге чемпионов нас за это будут наказывать. Естественно, так нельзя. Нельзя. Нужно играть до конца», – сказал Быстров в эфире канала «Матч Премьер».