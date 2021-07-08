Для судей РПЛ могут ввести бонусы: 0,5-3 млн рублей после сезона, 100 тысяч – за удачную серию из 3 игр

Судейский комитет РФС рассматривает возможность стимулирования работы арбитров и инспекторов в .

Предлагается ввести два вида премий, сообщает .

По данным источника, первая выплачивается по итогам сезона. Если арбитр продемонстрирует качественную работу, он может рассчитывать на вознаграждение от 500 тысяч до 3 миллионов рублей.

Вторая премия в размере до 100 тысяч рублей предусматривает поощрение за серию из трех матчей, проведенных на высоком уровне с определенной средней оценкой.

Крупные бонусы предусмотрены и для инспекторов. Они получают по 35 тысяч за каждую игру. К этому в конце сезона приплюсуют еще от 100 до 300 тысяч.

В настоящее время судье за матч РПЛ платят 115 тысяч рублей, видеоарбитр получает в два раза меньше — 57 500, резервный — 8700.

Кроме того, арбитрам, допущенным к обслуживанию игр Премьер-лиги, ежемесячно выплачивается зарплата 30 тысяч рублей.

Также у появился проект создания фонда материальной поддержки рефери и введения медицинского страхования для инспекторов. Вероятно, речь пойдет об утрате трудоспособности, травме, госпитализации, хирургическом вмешательстве и т.д.

Предполагается компенсировать не только медицинские расходы, но и упущенную судьями выгоду — пропущенные матчи или период без игр.