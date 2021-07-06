Зарема Салихова: «Твиттеру «Спартака» смешно так прыгать на «Зенит», как школьники. Или победа над фармом окрылила?»

, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала пресс-службу клуба за недавние публикации в твиттере, адресованные «Зениту».

«Очень смешно спартаковскому твиттеру прыгать на «Зенит» так откровенно. Понимаю после победы потроллить, или победа над фармом в кубке Патч Тв так окрылила? (речь о Кубке Париматч Премьер, в первом матче которого «Спартак» обыграл со счетом 4:0 – Sports.ru)

Как школьники, честное слово», – написала Салихова в телеграме.

«Спартак» – «Зениту» в твиттере: «Мы были чемпионами 22 раза. Вам не понять, у вас аккаунтов больше, чем трофеев»