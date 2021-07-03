Неймар раскритиковал бразильцев, болеющих за Аргентину перед финалом Копы: «Я никогда бы не выступил против Бразилии. Пусть идут к черту 🤣»

Нападающий сборной Бразилии и Неймар раскритиковал соотечественников, поддерживающих перед финалом Кубка Америки.

В частности, бразильская журналистка Фабиола Андраде написала, что будет болеть за Аргентину, так как считает, что заслужил выиграть трофей. Свой пост она сопроводила фото в футболке аргентинской сборной.

«Я гордый, любящий бразилец. Я всегда мечтал оказаться в сборной , слышать пение болельщиков. Я никогда бы не выступил против Бразилии, где бы она ни участвовала: в спорте, конкурсе красоты, на Оскаре.

Я бразилец. Есть бразильцы, которые делают по-другому? Хорошо, я уважаю это. Но пусть идут к черту 🤣🤣🤣», – написал в инстаграме.