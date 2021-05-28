Лапорта об отказе клубов АПЛ от Суперлиги: «Они пожалеют о своем решении рано или поздно»

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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал решение клубов АПЛ полностью отказаться от участия в проекте Суперлиги Европы.

Ранее стало известно, что шесть английских команд, которые были в числе основателей Суперлиги, попросили инициатора проекта Флорентино Переса закрыть организацию, созданную для запуска лиги.

«Мы в тяжелой ситуации. На трансферном рынке нет денег, нужно что-то менять.

Что касается позиции английских клубов, то рано или поздно они о своем решении пожалеют.

Критика Тебаса? Ему следует понять, что Суперлига никак не повлияет на Примеру, «Барса» хочет побеждать в чемпионате каждый сезон», – сказал Лапорта.

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