Лапорта об отказе клубов АПЛ от Суперлиги: «Они пожалеют о своем решении рано или поздно»

Президент «Барселоны» прокомментировал решение клубов полностью отказаться от участия в проекте .

Ранее стало известно, что шесть английских команд, которые были в числе основателей Суперлиги, попросили инициатора проекта закрыть организацию, созданную для запуска лиги.

«Мы в тяжелой ситуации. На трансферном рынке нет денег, нужно что-то менять.

Что касается позиции английских клубов, то рано или поздно они о своем решении пожалеют.

Критика Тебаса? Ему следует понять, что Суперлига никак не повлияет на Примеру, «Барса» хочет побеждать в чемпионате каждый сезон», – сказал Лапорта.