Лапорта об отказе клубов АПЛ от Суперлиги: «Они пожалеют о своем решении рано или поздно»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал решение клубов АПЛ полностью отказаться от участия в проекте Суперлиги Европы.
Ранее стало известно, что шесть английских команд, которые были в числе основателей Суперлиги, попросили инициатора проекта Флорентино Переса закрыть организацию, созданную для запуска лиги.
«Мы в тяжелой ситуации. На трансферном рынке нет денег, нужно что-то менять.
Что касается позиции английских клубов, то рано или поздно они о своем решении пожалеют.
Критика Тебаса? Ему следует понять, что Суперлига никак не повлияет на Примеру, «Барса» хочет побеждать в чемпионате каждый сезон», – сказал Лапорта.