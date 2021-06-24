Василий Березуцкий считает, что Дивеев может вырасти в игрока мирового уровня: «У него невероятно хорошие данные»

Бывший игрок ЦСКА Василий Березуцкий высоко отозвался о защитнике армейцев .

– У Дивеева невероятно хорошие данные. Если берем защитника, у которого есть все – и физические кондиции, и игра головой, и первый пас... Молодой, опять же. Возможно, надо чуть похудеть, но это уже такой вопрос. Но по качествам он может вырасти в игрока...

– Мирового [уровня]?

– Да. Это лично мое мнение. Тут вопрос в футбольном интеллекте, как он будет воспроизводить тактические задания, которые его просят, – сказал Березуцкий.