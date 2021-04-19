Гендиректор «Зенита» об ЛЧ: «Матчи планируют проводить в январе. Есть опасения насчет календаря»

Гендиректор высказался о возможных изменениях в формате и датах проведения .

Проведение матчей турнира в январе обсуждается в в связи с новым форматом – с участием 36 клубов – начиная с 2024 года.

«Консультации на уровне Европейской ассоциации клубов и УЕФА продолжаются, финальные решения еще не приняты, мы следим за развитием ситуации.

Есть ряд позитивных моментов: например, то, что реформы УЕФА направлены на рост доходов клубов. Но есть и опасения насчет календаря соревнований: матчи планируется проводить в январе», – сказал Медведев.

Напомним, УЕФА анонсировал переход на швейцарскую систему с сезона-2024/25: все участники основного турнира проведут по десять матчей на первой стадии – предполагается, что последние несколько туров будут проходить после Нового года.

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