«Реал» думает над новой стратегией по покупке Мбаппе после провала проекта Суперлиги

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Будущее нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе остается неопределенным.

Как пишет As, мадридский клуб работает над новой стратегией по трансферу 22-летнего форварда после провала проекта Суперлиги. Участие в турнире дало бы «Реалу» необходимые для покупки француза средства.

Сейчас фаворитов в борьбе за француза нет: он может как остаться в «ПСЖ», так и уйти в «Реал». При этом, по информации источника, Мбаппе уже трижды отклонил предложение парижан по контракту.

В этом сезоне футболист забил 25 голов и сделал 7 результативных передач в 29 матчах Лиги 1. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

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