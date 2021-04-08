«Реал» думает над новой стратегией по покупке Мбаппе после провала проекта Суперлиги

Будущее нападающего «ПСЖ» остается неопределенным.

Как пишет As, мадридский клуб работает над новой стратегией по трансферу 22-летнего форварда после провала проекта . Участие в турнире дало бы необходимые для покупки француза средства.

Сейчас фаворитов в борьбе за француза нет: он может как остаться в , так и уйти в «Реал». При этом, по информации источника, Мбаппе уже трижды отклонил предложение парижан по контракту.

В этом сезоне футболист забил 25 голов и сделал 7 результативных передач в 29 матчах Лиги 1. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.