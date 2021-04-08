«Локо» обжаловал решение КДК по итогам матча со «Спартаком»

«Локомотив» обжаловал решение КДК РФС, вынесенное по итогам матча 25-го тура против «Спартака» (2:0).

«Футбольный клуб оспорит решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС о проведении домашнего матча на нейтральном поле по итогам встречи 25-го тура Российской Премьер-лиги ФК «Локомотив» — ФК «Спартак».

Соответствующий документ, в котором «Локомотив» представил свои доводы по ранее вынесенному решению, был направлен в апелляционный комитет РФС», – сообщил московский клуб.

«Локомотив» был наказан проведением одной домашней игры на нейтральном поле за то, что начальник команды несколько раз заходил в судейскую перед игрой со «Спартаком». На нейтральном поле должен быть сыгран матч 29-го тура с .

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