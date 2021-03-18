Мбаппе сравнил Лигу чемпионов и чемпионат мира: «Для меня ЛЧ лучше всего. Я не сразу осознал победу на ЧМ – окей, мы выиграли, можно ехать домой»

Нападающий «ПСЖ» сравнил важность победы на чемпионате мира и в Лиге чемпионов.

« для меня очень важна. Ранняя победа на чемпионате мира – это то, что я не сразу осознал. Для меня это было впервые – окей, мы выиграли, идем дальше, можно ехать домой. Мне не пришлось испытать трудности, я сразу выиграл турнир.

Лига чемпионов – это другое. Нам приходилось вылетать из нее, я страдал, это совсем другое. Если выиграет, это будет что-то особенное, тогда я буду эмоционален, хоть чемпионат мира это и святой Грааль. Но для меня Лига чемпионов лучше всего», – сказал Мбаппе.

Мбаппе стал чемпионом мира в составе в 2018 году в возрасте 19 лет.