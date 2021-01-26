Черчесов настаивает на вакцинации всех игроков сборной России («СЭ»)

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов хочет, чтобы все игроки из обоймы национальной команды сделали прививку от коронавируса, сообщает .

По информации источника, Черчесов дал футболистам настоятельную рекомендацию. Он рассчитывает, что игроки пройдут вакцинацию до мартовского сбора национальной команды.

При этом подчеркивается, что Черчесов не намерен заставлять футболистов прививаться или не вызывать в сборную из-за отказа от вакцины «Спутник V».

Сам специалист уже прошел вакцинацию.