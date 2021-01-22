У Лэмпарда и Чеха были натянутые отношения. Бывший вратарь лоялен к Грановской

У бывшего главного тренера «Челси» и технического советника были натянутые отношение, сообщает журналист The Telegraph Сэм Уоллес.

Бывший голкипер был лоялен к директору клуба , у которой были непростые отношения с Лэмпардом, а также некоторые разногласия.

Напомним, Лэмпард и Чех вместе выступали за «Челси», будучи футболистами.

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