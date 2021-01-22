У Лэмпарда и Чеха были натянутые отношения. Бывший вратарь лоялен к Грановской

У бывшего главного тренера «Челси» Фрэнка Лэмпарда и технического советника Петра Чеха были натянутые отношение, сообщает журналист The Telegraph Сэм Уоллес.
Бывший голкипер был лоялен к директору клуба Марине Грановской, у которой были непростые отношения с Лэмпардом, а также некоторые разногласия.
Напомним, Лэмпард и Чех вместе выступали за «Челси», будучи футболистами.
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