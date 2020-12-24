Конте о 2:0 с «Юве»: «Интер» научился чувствовать кровь и убивать игру»

Главный тренер «Интера» поделился мыслями после матча 18-го тура Серии А с (2:0).

«Чтобы обыграть такую ​​команду, как «Ювентус», который для всех итальянских клубов является ориентиром, нужно показать отличную игру. Мы сделали это сегодня. Ребята идеально следовали плану, и я очень рад за них, потому что эти игры должны придать нам уверенность в себе, позволить понять, что мы находимся на правильном пути.

«Ювентус» был важным ориентиром. Клубом, который доминировал в Серии А девять лет. Я по-прежнему считаю, что «Ювентус» впереди не только , но всех других клубов, но мы работаем над сокращением этого отрыва.

Это важный шаг, поскольку мы должны были научиться чувствовать вкус крови и убивать игру. Это сильно отличается от прошлого сезона, когда «Ювентус» фактически не позволял нам играть. Это хорошее начало. За свою тренерскую карьеру я ни разу не обыгрывал «Ювентус». Меня всегда разносили, что было заслуженно, так что это прогресс», – заявил Конте.