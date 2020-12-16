Артета о 3:1 с «Челси»: «Мы доминировали. Нет ничего лучше победы в дерби. Это поворотный момент, надеюсь»

Главный тренер подвел итоги матча 15-го тура с (3:1).

«Действительно большая победа для нас. Мы были очень разочарованы результатами – не столько выступлениями. Наши игроки страдали, наши болельщики страдали.

Нет ничего лучше, чем победа в лондонском дерби против «Челси» в Боксинг дэй. Надеюсь, это поворотный момент.

Я знаю, что футболисты могут играть на таком уровне. Мы знаем, насколько хорош «Челси», но в важных моментах игры мы были лучше.

Травмы, коронавирус, игра вдесятером... Начинаешь задумываться над тем, что же нам нужно, чтобы выиграть матч. Приятно отплатить чем-то болельщикам. Могу представить, как они были разочарованы.

Мы хорошо начали и доминировали. Это вселяет в команду уверенность. Давайте продолжим. Нам еще предстоит многое улучшить», – сказал тренер в интервью Sky Sports.