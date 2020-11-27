Андрей Воронин: «Украинские команды все время выступали в Европе лучше российских»

Бывший нападающий сборной Украины, а сейчас тренер московского «Динамо» Андрей Воронин в программе «Коммент. Шоу» сравнил выступления в еврокубках российских и украинских клубов.

– Если брать украинские команды и российские, то украинские все время выступали в Европе лучше российских.

Если даже брать тогда, то «Динамо» Киев – четвертьфинал [Лиги чемпионов], – , играл в финале.

– Подождите, а у нас? ЦСКА и «Зенит» брали Кубок УЕФА.

– Но «Зенит» последний – в 2008-м. А у нас команд больше. еще в порядке был, «Днепр».

– И вопрос – почему, что в этих командах было?

– Если брать «Шахтер», то там большая часть – бразильцы. Как ни крути – у них другой менталитет. Те «Днепр» и «Металлист» – там тоже было достаточно много бразильцев.

– Давай тогда возьмем современную сборную Украины.

– Хорошая молодежь. Шева [Андрей Шевченко] сколько с ними работает? Три-четыре года.

Но взять сколько там игроков из киевского – в сборной они дают результат, а в клубе – нет, в Лиге чемпионов, или не дают то, что от них требуют, – сказал Воронин.