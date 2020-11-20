🚀Хавбек «Тоттенхэма» Уинкс забил с 49 метров. Это 3-й результат в Лиге Европы, все – в этом розыгрыше

Полузащитник «Тоттенхэм» Харри Уинкс забил красивый гол «Лудогорцу» в 4-м туре группового этапа Лиги Европы (4:0).
24-летний английский хавбек поразил ворота ворота Пламена Илиева дальним ударом.
По информации Opta Sports, Уинкс нанес удар с дистанции 53,7 ярда (49,1 метра – прим. Sports.ru).
Лишь дважды в Лиге Европы забивались голы с более дальней дистанции, причем все – в этом розыгрыше турнира.
Полузащитник «Омонии» Жорди Гомес забил ПСВ 29 октября с 56 метров, а за неделю до этого нападающий «Рейнджерс» Кемар Руф отправил мяч в ворота «Стандарда» с 50 метров.
В Лиге Европы конкурс на самый безумный гол. Игрок «Омонии» положил с 56 метров – рекорд по дальности обновился второй раз за две недели
Хайлайт месяца: форвард «Рейнджерс» забил с 50 метров (самый дальний гол в истории ЛЕ). Джеррард говорит, что не видел ничего красивее 😍
В этом году в Лиге Европы залетают удары с 40+ метров. Теперь засадил Уинкс из «Тоттенхэма»
УИИИИИИИИИИИИИИИнкс 🚀— Матч ТВ (@MatchTV) November 26, 2020
Примерно с таким звуком залетал мяч за шиворот киперу «Лудогорца» pic.twitter.com/fcjIuZlGKB