«Зенит» – 4-й по стоимости состава вне топ-5 лиг Европы, ЦСКА – 9-й, «Спартак» – 17-й

Портал Transfermarkt составил рейтинг стоимости состава команд из лиг, не входящих в топ-5 в Европе.

Список возглавила «Бенфика», чья стоимость состава оценена в 302,7 млн евро. Второе место занял (291,5 млн евро), третье – «Порту» (255).

Наивысшее место в рейтинге среди российских клубов занял (180,3 млн евро). оказался на 9-й позиции (138,2), – на 17-м месте (107,1), – на 28-м (84,3).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Transfermarkt (@transfermarkt_official)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Transfermarkt (@transfermarkt_official)