«Зенит» – 4-й по стоимости состава вне топ-5 лиг Европы, ЦСКА – 9-й, «Спартак» – 17-й

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит высшая лига Португалия Порту Бенфика высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Россия рейтинги Футбол

Портал Transfermarkt составил рейтинг стоимости состава команд из лиг, не входящих в топ-5 в Европе.

Список возглавила «Бенфика», чья стоимость состава оценена в 302,7 млн евро. Второе место занял «Аякс» (291,5 млн евро), третье – «Порту» (255).

Наивысшее место в рейтинге среди российских клубов занял «Зенит» (180,3 млн евро). ЦСКА оказался на 9-й позиции (138,2), «Спартак» – на 17-м месте (107,1), «Локомотив» – на 28-м (84,3).

 
 
 
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Публикация от Transfermarkt (@transfermarkt_official)

 
 
 
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Публикация от Transfermarkt (@transfermarkt_official)

 
 
 
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Публикация от Transfermarkt (@transfermarkt_official)

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