Тедеско о 0:1 с «Енисеем»: «Понравилось, как ребята сыграли. Задействовали много молодых»

Главный тренер прокомментировал результат матча Бетсити Кубка России с (0:1).

«Мы хотели выиграть, но главная задача была пройти в Кубке России дальше. Мы вышли из группы с первого места. Играть было непросто, важно было показать характер. И его начали демонстрировать с перелета на самолете – летели почти 4,5 часа, плюс разница во времени.

Понравилось, как ребята сыграли, много молодых было задействовано. Это был очень тяжелый матч. Поле было сухим, не политым, с большим количеством кочек, что придавало сложностей.

Много молодых вышло, потому что была такая возможность. Мы могли себе такое позволить, посмотреть, на что они способны. Не скажу, что игра была товарищеской для нас, все же это Кубок. И из основы многие прилетели тоже.

Мы уважаем болельщиков, они пришли на «Спартак», давно не видели нашу команду. Отнеслись к игре серьезно.

Красноярск – абсолютно футбольный город, прекрасная атмосфера на поле. Если не ошибаюсь, начинал здесь карьеру. Наша команда билась от начала до конца», – сказал Тедеско.