УЕФА о европейской Премьер-лиге: «Она неизбежно наскучит. Лига чемпионов – лучший турнир в мире»

и ФИФА выступили с заявлениями по поводу идеи о создании европейской Премьер-лиги.

«Принципы солидарности, повышения и понижения в дивизионах, открытых лиг не подлежат обсуждению. Это то, благодаря чему работает европейский футбол. Лига чемпионов – лучшее спортивное соревнование в мире.

УЕФА и клубы были привержены идее построения такой мощи не для того, чтобы уничтожить это созданием Суперлиги из 10, 12 или даже 24 команд. Подобное неизбежно наскучит», – говорится в заявлении европейской организации.

«ФИФА не желает комментировать и участвовать в каких-либо спекуляциях о периодически возникающих темах.

Институциональные структуры и нормативно-правовая база хорошо развиты на национальном, европейском и глобальном уровнях», – дали комментарий в .

Ранее стало известно, что «Ливерпуль», «МЮ» и другие топ-клубы обсуждают создание европейской Премьер-лиги. В турнире смогут сыграть 18 команд, на его запуск необходимо найти 6 млрд евро, а старт намечен на 2022 год. Авторы идеи турнира видят в нем замену .