Премьер-министр Джонсон отклонил предложение Рэшфорда о дополнительных мерах в борьбе с детским голодом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг предложение форварда принять дополнительные меры по обеспечению детей из нуждающихся семей бесплатным питанием в школах.

22-летний форвард запустил петицию, в которой, в частности, попросил, чтобы семьи с детьми были обеспечены бесплатным школьным питанием во время октябрьских и рождественских каникул.

Летом футболист запустил кампанию по обеспечению бесплатного питания детям, и британское правительство в конечном итоге одобрило эту инициативу.

Однако теперь представитель Джонсона заявил, что власти на этот раз не примут предложение Рэшфорда: «На данный момент у нас разные позиции».

На прошлой неделе игрок «МЮ» стал кавалером Ордена Британской империи. Футболист был отмечен за кампанию, в рамках которой призвал правительство выдать примерно 1,3 млн детей ваучеры на бесплатное питание в школе во время летних каникул в связи с пандемией коронавируса.

Рэшфорд заставил британское правительство отменить собственное решение и вернул детям бесплатное питание на лето