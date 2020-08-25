Черданцев о вылете «Ростова»: «Рейтинг УЕФА ниже плинтуса. Не хотите играть в ЛЕ – откажитесь ради клубов с нижних мест РПЛ»

Теги Ростов премьер-лига Россия Лига Европы УЕФА Георгий Черданцев соцсети Футбол

Комментатор Георгий Черданцев поделился мнением о вылете «Ростова» из Лиги Европы на стадии квалификации после поражения от «Маккаби» из Хайфы (1:2).

«Я говорил это в прошлом году после матча «Краснодара» в Базеле: ну если не хотите играть в Лиге Европы, если не по Сеньке шапка, так откажитесь, пусть играют команды с нижних мест, которые хотят.

Ах, рейтинг УЕФА? Ну так он уже ниже плинтуса.

Самое печальное – полное отсутствие у игроков «Ростова» желания. Можно понять ошибки, тактические просчеты, промахи по воротам, но я не могу понять, почему футболисты не хотят играть в футбол?

От чего они так устали? Без желания в спорте делать нечего. Нужно заканчивать тогда», – написал Черданцев.

😰«Ростов» вылетел из Лиги Европы, проиграв дома «Маккаби» из Хайфы (1:2) в 3-м раунде

Кайфанете от гола «Ростова» как от любимой песни. Шомуродов с лету в касание замкнул безумный пас Норманна метров на 40

«Золотой мяч» отменили, но мы сделали свой – он круче. Голосуй за лучшего игрока 2020 года и выиграй 100 000 рублей.

Опрос

Провалы «Динамо» и «Ростова» – что это?
8822 голосa
Случайность
6%
Динамо Москва
Наш уровень
94%
Организация РПЛ

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья