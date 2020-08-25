Черданцев о вылете «Ростова»: «Рейтинг УЕФА ниже плинтуса. Не хотите играть в ЛЕ – откажитесь ради клубов с нижних мест РПЛ»

Комментатор Георгий Черданцев поделился мнением о вылете «Ростова» из Лиги Европы на стадии квалификации после поражения от «Маккаби» из Хайфы (1:2).
«Я говорил это в прошлом году после матча «Краснодара» в Базеле: ну если не хотите играть в Лиге Европы, если не по Сеньке шапка, так откажитесь, пусть играют команды с нижних мест, которые хотят.
Ах, рейтинг УЕФА? Ну так он уже ниже плинтуса.
Самое печальное – полное отсутствие у игроков «Ростова» желания. Можно понять ошибки, тактические просчеты, промахи по воротам, но я не могу понять, почему футболисты не хотят играть в футбол?
От чего они так устали? Без желания в спорте делать нечего. Нужно заканчивать тогда», – написал Черданцев.
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