Черданцев о вылете «Ростова»: «Рейтинг УЕФА ниже плинтуса. Не хотите играть в ЛЕ – откажитесь ради клубов с нижних мест РПЛ»

Комментатор Георгий Черданцев поделился мнением о вылете из Лиги Европы на стадии квалификации после поражения от «Маккаби» из Хайфы (1:2).

«Я говорил это в прошлом году после матча «Краснодара» в Базеле: ну если не хотите играть в , если не по Сеньке шапка, так откажитесь, пусть играют команды с нижних мест, которые хотят.

Ах, рейтинг УЕФА? Ну так он уже ниже плинтуса.

Самое печальное – полное отсутствие у игроков «Ростова» желания. Можно понять ошибки, тактические просчеты, промахи по воротам, но я не могу понять, почему футболисты не хотят играть в футбол?

От чего они так устали? Без желания в спорте делать нечего. Нужно заканчивать тогда», – написал Черданцев.

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