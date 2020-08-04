Месси уходит из «Барсы», сборная без Соболева, «Интер» оставил Конте, Фукс и Зайнутдинов в ЦСКА, злоключения Магуайра и другие новости утра

1. Главная бомба вторника: Лионель Месси решил уйти из «Барселоны» и уведомил клуб по факсу. Футболист хочет расторгнуть контракт в одностороннем порядке. «Барса» ответила аргентинцу, что для этого нет юридических оснований: соответствующий пункт в соглашении нужно было активировать до 30 мая. После экстренного совета директоров клуб направил Месси факс, сообщив, что хочет сохранить игрока до конца карьеры.

На фоне этой ситуации кресло под президентом клубе Жозепом Бартомеу зашаталось: некоторые члены совета директоров призвали вынести ему вотум недоверия. Болельщики провели у клубного офиса акцию протеста. Сам Бартомеу, кажется, в отставку не собирается.

Месси поддержал Карлес Пуйоль, а Пуйоля – Луис Суарес, с которым клуб планирует расстаться. Пишут, что именно дружба с Суаресом повлияла на решение Месси сильнее всего. Также есть информация, что Куман заявил Месси на встрече, будто поблажек в «Барсе» никому не будет. Тон разговора Лео не понравился.

Интерес к Месси проявляют, в частности, «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Сообщается, что Лео недавно обсуждал с Пепом Гвардиолой возможный переход.

2. Евгений Луценко, Андрей Мостовой и Федор Смолов вызваны в сборную России на матчи с Сербией и Венгрией в Лиге наций. Луценко позже получил травму в матче с «Химками».

Нападающего «Спартака» Александра Соболева не вызывают в сборную России с октября 2019-го. У него 3 очка в 4 матчах сезона. Почему? Станислав Черчесов все объяснил: «Между Дзюбой и Соболевым неприязнь. Александр эту тему открыл и должен закрыть».

3. ЦСКА объявил о трансферах хавбека Бактиера Зайнутдинова и защитника Бруно Фукса. Оба контракта – на 5 лет.

«Рома» подтвердила переход Педро. Контракт рассчитан на 3 года. «Валенсия» объявила о трансфере Родриго в «Лидс».

4. Главный тренер «Интера» Антонио Конте продолжит работу с командой. Клуб после встречи со специалистом принял решение сохранить его.

5. В РПЛ стартовал 5-й тур. «Арсенал» спас матч с «Химками» (1:1), «Сочи» вырвал победу над «Тамбовом» (1:0) благодаря голу Нобоа на 91-й минуте.

6. «Барселона» попросит Пике, Бускетса, Альбу и Серджи Роберто о снижении зарплаты. Клуб хочет уменьшить зарплатную ведомость на 100 млн евро.

7. Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр признан виновным в нападении на полицейского в Греции и попытке подкупа. Он получил 21 месяц тюрьмы условно. Футболист был вызван в сборную Англии, но затем главный тренер команды Гарет Саутгейт изменил решение.

8. «Торонто» обменял форварда Каспери Капанена в «Питтсбург» на драфт-пик первого раунда. Нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин может перейти в СКА: он уже сфотографировался с Романом Ротенбергом на клубной базе.

9. Кубок Стэнли. «Тампа-Бэй» обыграла «Бостон» в овертайме, а «Вегас» уступил «Ванкуверу».

10. Голы Забитцера «Зениту» и Дугласа Косты «Локо» – среди претендентов на звание лучшего в минувшем сезоне Лиги чемпионов.

11. Киевское «Динамо» в рекордный 9-й раз выиграло Суперкубок Украины, победив «Шахтер». Для Мирчи Луческу это первый трофей с киевским клубом.

12. НБА. 42 очка Мюррэя спасли «Денвер» от поражения в серии с «Ютой», «Клипперс» разгромили «Даллас» с разницей «+43»

11. Трансферные новости. «Аталанта» сделала новое предложение по Миранчуку. Кузяев отклонил предложение «Зенита». Он хочет играть в Европе. «Херенвен» разрешил Эджуке не ехать на сборы из-за переговоров о трансфере. ЦСКА интересуется вингером. «Тамбов» может арендовать северокорейца Хан Кван Сона. Он бывший игрок «Юве».

Игуаин уйдет из «Ювентуса». Пирло подтвердил. «Челси» согласовал трансфер Чилуэлла за 50 млн фунтов и подпишет с ним 5-летний контракт. Также лондонцы согласовали 5-летний контракт с экс-защитником «Ниццы» Сарром.

12. Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо – лучший защищающийся игрок сезона НБА-19/20. «Бакс» завершили регулярный чемпионат с самым высоким рейтингом защиты в лиге (103,36).

13. В третьем круге «Мастерса» в Нью-Йорке Даниил Медведев победил Аляжа Бедене, Карен Хачанов уступил Роберто Баутиста-Агуту. Новак Джокович вышел в 1/4 финала, победив Тенниса Сандгрена.

Вероника Кудерметова проиграла Элизе Мертенс, Вера Звонарева – Йоханне Конте в 3-м круге турнира в Нью-Йорке. Виктория Азаренко победила француженку Ализе Корне, Наоми Осака тоже прошла дальше.

14. «Реал» U19 под руководством Рауля выиграл Юношескую лигу УЕФА, победив в финале «Бенфику» (3:2). Это первая победа мадридской команды в турнире.

15. Братья Аркадий и Борис Ротенберги возглавили рейтинг богатейших кланов России. Их состояние – 5,45 млрд долларов, пишет Forbes. Аркадий Ротенберг – председатель правления ФХР, его брат Борис – президент футбольного клуба «Сочи».

Цитаты дня.

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Александр Жулин: «Я всей душой за персональные контракты. Понимаю, как тяжело Тутберидзе, от которой спортсмены ушли безнаказанно»

Роман Павлюченко: «Хочется видеть Соболева в сборной, но Дзюба на голову выше Саши»

Николай Валуев: «Янукович думал о собственной шкуре, а не о родной стране. С Лукашенко все наоборот»

Геннадий Орлов: «Если Соболев не позвонит и не извинится перед Дзюбой, как он может играть с ним в сборной?»