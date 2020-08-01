Глава судейского комитета о семинаре для «Матч ТВ»: «Компетенции комментатора не всегда хватает, чтобы оценивать действия арбитра»

Судейский комитет РФС проведет обучающий семинар для комментаторов и экспертов телеканала для разъяснения правил футбола и протокола ВАР.

Встреча состоится 3 сентября в редакции телеканала.

«Темой лекции станут последние изменения правил игры, современные тенденции в трактовках, разбор спорных игровых моментов (назначение 11-метрового удара, определение положения «вне игры», игра рукой и т.д.) из матчей и других европейских чемпионатов и соревнований, нюансы работы и протокол ВАР», – говорится в сообщении РФС.

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц высказался о предстоящем семинаре.

«Специфика работы комментатора предполагает незамедлительную реакцию и анализ всех эпизодов матча, включая решения арбитра. Со стартом этого сезона в российском футболе вступили в силу несколько изменений в правилах игры, и мы хотим о них рассказать.

Компетенции комментатора не всегда хватает, чтобы оценивать действия арбитра. Это абсолютно нормально, потому что никто из них не является профессиональным судьей», – отметил Хачатурянц.