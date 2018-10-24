Николай Валуев: «Янукович думал о собственной шкуре, а не о родной стране. С Лукашенко все наоборот»

Экс-чемпион мира в тяжелом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал видео, в котором президент Беларуси Александр Лукашенко появился у своей резиденции с автоматом АК-47.

«Лукашенко не улетел из Дворца Независимости, а прилетел, на кадрах он выходит из вертолета с оружием в руках.

Я вспоминаю, как смотрел начало штурма Майдана на Крещатике бойцами «Беркута». Я тогда выключил телефон и пошел спать в полной уверенности, что государственность Украины не пострадает.

Но утром была совсем иная картинка. Почему? Потому что тогдашний президент Украины (намеренно пишу с малой буквы) больше думал о собственной безопасности и шкуре, которую сохранил благодаря России, а не о родной стране.

В случае с Лукашенко все именно наоборот. Впереди еще много чего будет происходить, уверен, и выводы будут сделаны (хотя бы в части кто друг,а кто так никак), но президент Беларуси четко дал понять многим, в том числе и бойцам спецназа, что им не придется потом стоять униженно на коленях и получать тычки и плевки от евроинтеграторов, готовых на части разорвать страну в надежде потом отсидеться где-нибудь на солнечных берегах Атлантики.

Это так, если коротко. Ну а искать согласия с народом это уже задача политика и тут не получится попытка усидеть на двух стульях, как в недавнем прошлом. Так что у белорусского президента теперь задача не из простых. Посмотрим,куда качнется», – рассказал Валуев.

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