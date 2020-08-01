Игуаин уйдет из «Ювентуса». Пирло подтвердил

Главный тренер сообщил, что нападающий покинет клуб.

«Я поговорил с Игуаином. Я восхищаюсь им. Он провел здесь важный период карьеры, он был отличным игроком.

Но мы решили, что наши пути разойдутся. Цикл окончен. Мы поговорили как серьезные люди и приняли решение.

Что касается Хедиры, то он травмирован. Посмотрим, когда он восстановится», – сказал Пирло на пресс-конференции.

32-летний аргентинец перешел в «Юве» из «Наполи» в 2016 году. В составе туринского клуба Игуаин три раза стал чемпионом Италии и дважды взял Кубок страны.