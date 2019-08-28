Ротенберги возглавили рейтинг богатейших кланов России. Их состояние – 5,45 млрд долларов (Forbes)

Теги ФХР рейтинги премьер-лига Россия рейтинги Газпром Аркадий Ротенберг Борис Ротенберг-старший Сочи деньги Футбол

Журнал Forbes назвал топ-10 богатейших семейных кланов России за 2020 год. 

Впервые с 2014 года первое место в списке заняла семья Ротенбергов. 

Их состояние за год увеличилось на 270 миллионов долларов и составило 5,45 миллиарда долларов. В 2019 году в аналогичном списке они заняли 2-е место

Большую часть этих активов (2,9 млрд) контролирует председатель правления ФХР, генеральный директор фонда «СКД «Явара-Нева» Аркадий Ротенберг

Его сын Игорь и дочь Лилия совместно владеют капиталом размером в 1,45 млрд долларов. 

Кроме того, в 1,1 млрд оценивается состояние брата Аркадия – Бориса Ротенберга, занимающего должности члена совета директоров СМП Банка и президента ФК «Сочи»

Отмечается, что состояние Ротенбергов выросло в основном за счет одной крупной сделки – продажи компании «Стройгазмонтаж» государственному «Газпрому» за 75 млрд рублей (примерно 1 млрд долларов – прим. Sports.ru).

Добавим, что второе место в списке занял клан владельцев производителя удобрений «Фосагро» Гурьевых (5,1 млрд доллларов), третье – бизнес-клан Гуцериевых (3,2 млрд). 

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья