Куман заявил Месси на встрече, что поблажек в «Барсе» никому не будет (Deportes Cuatro)

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Новый главный тренер «Барселоны» Роналд Куман общался с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси.

По информации Deportes Cuatro, голландец повел себя жестко и заявил, что ни у кого в раздевалке не будет привилегий и поблажек. Отмечается, что встреча прошла не во враждебной, но в напряженной атмосфере.

Месси не ожидал такого поведения от Кумана – он остался разочарован и недоволен позицией тренера. Впрочем, стоит отметить, что Куман все равно рассчитывает на аргентинца как на одного из ключевых игроков «Барселоны».

Ранее сообщалось, что Месси дал понять Куману, что склоняется к уходу из «Барсы». Сегодня аргентинец по факсу уведомил клуб о желании покинуть команду.

«Барселона» ответила на факс Месси: у запроса нет юридического основания

Месси решил уйти из «Барсы». Он уведомил клуб по факсу (Marca)

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