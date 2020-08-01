«Я капитан «МЮ», я могу дать вам денег». Магуайр признан виновным в нападении на полицейского в Греции и попытке подкупа

Защитник «Манчестер Юнайтед» рискует получить серьезное наказание за участие в драке в Греции.

Его признали виновным во всех выдвинутых обвинениях: нападение, оскорбления, нападение на полицейского и попытка дачи взятки.

Отметим, что во время сегодняшнего заседания прокурор зачитывал суть обвинений и детали произошедшего. Так, отмечается, что после ареста футболист сказал полицейскому: «Вы знаете, кто я? Я капитан , я очень богат, я могу дать вам денег, я могу заплатить вам, пожалуйста, отпустите нас».

Кроме того, задержанные после вмешательства полиции в штатском скандировали: «##### (совершать половой акт) полицию, ##### полицию». В свою очередь, сторона защиты заявляет, что один из полицейских после задержания ударил Магуайра по ноге и сказал: «Твоя карьера закончена».

Также обвинения выдвинуты его брату Джо, который играет в футбол за любительский «Илкестон Таун», и третьему соучастнику – Кристоферу Шерману. В отличие от капитана «МЮ», им предъявили обвинения по трем пунктам.

Магуайр влип в Греции: задержали за драку с полицейскими, обвиняют в попытке подкупа. Капитан «МЮ» все отрицает