«Аталанта» сделала новое предложение по Миранчуку

Теги Локомотив Аталанта премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Алексей Миранчук Футбол

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук приблизился к переходу в «Аталанту».

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, бергамаски направили «Локо» новое предложение по трансферу Миранчука. Детали не уточняются. Итальянский клуб ждет ответа в ближайшие часы.

Ранее информацию о переговорах Миранчука с «Аталантой» подтвердил главный тренер сборной России Станислав Черчесов, объяснив этим невызов футболиста в национальную команду. 

Миранчук четвертый год уходит из «Локо». Его хочет вся Италия, но не отпускают даже за 20 млн (а сам мечтает о «Барселоне»)

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