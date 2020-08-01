«Аталанта» сделала новое предложение по Миранчуку

Полузащитник приблизился к переходу в «Аталанту».

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, бергамаски направили «Локо» новое предложение по трансферу Миранчука. Детали не уточняются. Итальянский клуб ждет ответа в ближайшие часы.

Ранее информацию о переговорах Миранчука с «Аталантой» подтвердил главный тренер сборной России Станислав Черчесов, объяснив этим невызов футболиста в национальную команду.

Миранчук четвертый год уходит из «Локо». Его хочет вся Италия, но не отпускают даже за 20 млн (а сам мечтает о «Барселоне»)