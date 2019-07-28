Киевское «Динамо» в рекордный 9-й раз выиграло Суперкубок Украины, победив «Шахтер»

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В матче за Суперкубок Украины «Шахтер», чемпион УПЛ-2020, проиграл киевскому «Динамо» (1:3), обладателю Кубка страны.

Игра прошла на НСК «Олимпийский» в Киеве.

«Динамо» в рекордный 9-й раз выиграло трофей, обойдя «Шахтер», у которого 8 побед. Кроме того, киевский клуб побеждает в матче за Суперкубок Украины третий год подряд.

Суперкубок Украины

Шахтер – Динамо Киев 1:3 (1:2, 0:1)
Дата проведения
25 августа, 21.00, «НСК Олимпийский»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 20 де Пена, 0:2 – 31 Родригеш, 1:2 – 37 Мораес, 1:3 – 83 Фран Соль.
ШахтерПятов, Матвиенко, Бондарь (Коноплянка, 70), Кривцов (Фернандо Педро, 86), Додо, Алан Патрик, Тете (Соломон, 61), Тайсон, Степаненко, Маркос Антонио (Марлос, 46), Мораес.
Динамо КиевБущан, Кендзера, Сирота, Тымчик, Караваев, Шапаренко, Буяльский (Леднев, 82), де Пена (Андриевский, 75), Сидорчук, Родригеш, Супряга (Фран Соль, 61).
Предупреждения:
Шапаренко (49), Караваев (59).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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