Киевское «Динамо» в рекордный 9-й раз выиграло Суперкубок Украины, победив «Шахтер»

В матче за Суперкубок Украины , чемпион УПЛ-2020, проиграл киевскому (1:3), обладателю Кубка страны.

Игра прошла на НСК «Олимпийский» в Киеве.

«Динамо» в рекордный 9-й раз выиграло трофей, обойдя «Шахтер», у которого 8 побед. Кроме того, киевский клуб побеждает в матче за Суперкубок Украины третий год подряд.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.