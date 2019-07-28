Киевское «Динамо» в рекордный 9-й раз выиграло Суперкубок Украины, победив «Шахтер»

В матче за Суперкубок Украины «Шахтер», чемпион УПЛ-2020, проиграл киевскому «Динамо» (1:3), обладателю Кубка страны.
Игра прошла на НСК «Олимпийский» в Киеве.
«Динамо» в рекордный 9-й раз выиграло трофей, обойдя «Шахтер», у которого 8 побед. Кроме того, киевский клуб побеждает в матче за Суперкубок Украины третий год подряд.
- Дата проведения
- 25 августа, 21.00, «НСК Олимпийский»
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Шахтер –
Пятов, Матвиенко, Бондарь (Коноплянка, 70), Кривцов (Фернандо Педро, 86), Додо, Алан Патрик, Тете (Соломон, 61), Тайсон, Степаненко, Маркос Антонио (Марлос, 46), Мораес.
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Динамо Киев –
Бущан, Кендзера, Сирота, Тымчик, Караваев, Шапаренко, Буяльский (Леднев, 82), де Пена (Андриевский, 75), Сидорчук, Родригеш, Супряга (Фран Соль, 61).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.