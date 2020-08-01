Луценко, Мостовой и Смолов вызваны в сборную России на матчи с Сербией и Венгрией в Лиге наций

В состав сборной России на сентябрьские матчи Лиги наций с Сербией и Венгрией вызваны два новичка.

В список попали форвард из тульского и хавбек .

Полностью состав выглядит так:

Вратари: («Локомотив»), Cослан Джанаев ( ), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция), Роман Нойштедтер (без клуба), Сергей Петров, Егор Сорокин (оба – ), Андрей Семенов ( ), ( ).

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, (оба – ), Юрий Газинский («Краснодар»), («Монако», Франция), Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук (оба – «Локомотив»), Юрий Жирков, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все – «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Далер Кузяев (без клуба).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Динамо»), Евгений Луценко («Арсенал» Тула), Федор Смолов («Локомотив»).

Игра с Сербией пройдет 3 сентября, с Венгрией – 6 сентября.