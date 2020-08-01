Луценко, Мостовой и Смолов вызваны в сборную России на матчи с Сербией и Венгрией в Лиге наций

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В состав сборной России на сентябрьские матчи Лиги наций с Сербией и Венгрией вызваны два новичка.

В список попали форвард Евгений Луценко из тульского «Арсенала» и хавбек «Зенита» Андрей Мостовой.

Полностью состав выглядит так:

Вратари: Гильерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция), Роман Нойштедтер (без клуба), Сергей Петров, Егор Сорокин (оба – «Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА ).

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба – «Спартак»), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако», Франция), Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук (оба – «Локомотив»), Юрий Жирков, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все – «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Далер Кузяев (без клуба).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Динамо»), Евгений Луценко («Арсенал» Тула), Федор Смолов («Локомотив»).

Игра с Сербией пройдет 3 сентября, с Венгрией – 6 сентября.

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