«Манчестер Юнайтед» интересуется Месси (Deportes Cuatro)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Лионель Месси Ла Лига возможные трансферы Футбол

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может продолжить карьеру в Англии.

По информации Deportes Cuatro, аргентинцем интересуется «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что манкунианцы готовы пойти на сближение и предпринять конкретные действия, чтобы заполучить капитана «Барсы». «Юнайтед» готов удовлетворить финансовые запросы Месси.

Также к Месси проявляет интерес «Манчестер Сити». Ранее сообщалось об интересе «Интера» и «ПСЖ».

Напомним, что о желании Месси уйти из «Барселоны» сообщалось после вылета каталонцев из Лиги чемпионов и смены тренера.

«Барса» расстается не только с Суаресом: Куман затеял капитальную чистку, омолаживает состав и разгружает ведомость

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья