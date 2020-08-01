«Манчестер Юнайтед» интересуется Месси (Deportes Cuatro)

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может продолжить карьеру в Англии.
По информации Deportes Cuatro, аргентинцем интересуется «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что манкунианцы готовы пойти на сближение и предпринять конкретные действия, чтобы заполучить капитана «Барсы». «Юнайтед» готов удовлетворить финансовые запросы Месси.
Также к Месси проявляет интерес «Манчестер Сити». Ранее сообщалось об интересе «Интера» и «ПСЖ».
Напомним, что о желании Месси уйти из «Барселоны» сообщалось после вылета каталонцев из Лиги чемпионов и смены тренера.
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