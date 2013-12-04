Яннис Адетокумбо – лучший защищающийся игрок сезона-19/20

Форвард признан лучшим защищающимся игроком сезона-19/20, сообщает Yahoo! Sports.

«Бакс» завершили регулярный чемпионат с самым высоким рейтингом защиты в лиге (103,36). Показатели Янниса составили 29,5 очка, 13,6 подбора, 5,6 передачи, 1,0 перехвата и 1,0 блок-шота в среднем за матч.

25-летний Адетокумбо также является претендентом на звание MVP сезона-19/20 и может стать третьим игроком в истории НБА, получившим оба звания в одном сезоне. Ранее это удавалось только Майклу Джордану и Хакиму Оладжувону.

75 журналистов, участвовавших в голосовании, поставили Янниса на 1-е место, суммарное количество баллов составило 432. Второе место в голосовании занял форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, получивший 200 баллов. На третьем месте – лучший защищающийся игрок двух предыдущих сезонов, центровой «Юты» Руди Гобер (187).

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