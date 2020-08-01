«Барса» ответила на факс Месси: у запроса нет юридических оснований

не собирается отпускать капитана .

В каталонском клубе подтвердили, что получили факс с просьбой об уходе от аргентинца, а также уже ответили на запрос. В частности, «Барселона» отметила, что у него нет юридических оснований, которые позволяют это сделать.

Возможность об уходе действительно прописана в контракте Месси с «Барселоной», но для этого он должен уведомить клуб до 30 мая, чего в данном случае не произошло.

В руководстве «Барсы» также считают, что ситуация нормализуется, несмотря на откровенное недовольство Месси. Как и сообщалось ранее, клуб не намерен отпускать его меньше чем за 700 миллионов евро, таковы его отступные.

Месси решил уйти из «Барсы». Он уведомил клуб по факсу

Месси зол из-за утечки информации после встречи с Куманом (Clarín)

Некоторые члены правления «Барсы» не против продажи Месси (ESPN)