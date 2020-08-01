Роман Павлюченко: «Хочется видеть Соболева в сборной, но Дзюба на голову выше Саши»

Бывший игрок и сборной России Роман Павлюченко поделился мнением о невызове форварда «Спартака» в национальную команду.

«У сборной есть тренер, и он видит свою обойму именно так, какие могут быть претензии? Если он так посчитал, значит, правильно посчитал. Если у сборной есть результат, значит, все хорошо.

В мое время не было такого, что кого-то не вызывали в сборную из-за конфликтов. Мне как бывшему игроку «Спартака» хочется видеть Соболева в сборной, но если там конфликт, пусть решают его между собой: Дзюба, сам Соболев и Станислав Саламович.

Если на сегодняшний день сравнивать Дзюбу и Соболева, то Артем на голову выше Саши. Дзюба – опора и номер один в нашей команде, он доказывает это игрой, а Соболеву до первого номера еще далеко.

Хоть он в последнее время и забивает много, но он не основной игрок сборной. Я хочу пожелать Саше удачи, он идет вперед и прогрессирует», – сказал Павлюченко.