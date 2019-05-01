«Торонто» обменял Капанена в «Питтсбург» на драфт-пик первого раунда

«Питтсбург» и «Торонто» договорились об обмене.
В результате сделки нападающий Каспери Капанен, защитник Йеспер Линдгрен и форвард Понтус Оберг перешли в «Пингвинс».
«Мэйпл Лифс», в свою очередь, получили выбор в первом раунде драфта-2020, защитника Дэвид Ворсофски и нападающих Эвана Родригеса и Филипа Холландера.
24-летний Капанен набрал 36 (13+23) очков в 69 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету 2 (0+2) балла в 5 играх. Его контракт с зарплатой 3,2 миллиона долларов будет действовать до конца сезона-2021/22.
На счету Линдгрена в прошедшем чемпионате 31 матч и 9 (1+8) очков в чемпионате АХЛ. Оберг следующий сезон проведет в КХЛ.
Ворсофски набрал 33 (10+23) очка при полезности «-33» в 51 игре в АХЛ. Родригес сыграл за «Питтсбург» 7 игр после перехода из «Баффало». 20-летний Холландер в прошлом сезоне играл в чемпионате Швеции.