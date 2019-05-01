«Торонто» обменял Капанена в «Питтсбург» на драфт-пик первого раунда

и договорились об обмене.

В результате сделки нападающий , защитник и форвард Понтус Оберг перешли в «Пингвинс».

«Мэйпл Лифс», в свою очередь, получили выбор в первом раунде драфта-2020, защитника Дэвид Ворсофски и нападающих и Филипа Холландера.

24-летний Капанен набрал 36 (13+23) очков в 69 матчах регулярного чемпионата . В плей-офф на его счету 2 (0+2) балла в 5 играх. Его контракт с зарплатой 3,2 миллиона долларов будет действовать до конца сезона-2021/22.

На счету Линдгрена в прошедшем чемпионате 31 матч и 9 (1+8) очков в чемпионате АХЛ. Оберг следующий сезон проведет в КХЛ.

Ворсофски набрал 33 (10+23) очка при полезности «-33» в 51 игре в АХЛ. Родригес сыграл за «Питтсбург» 7 игр после перехода из «Баффало». 20-летний Холландер в прошлом сезоне играл в чемпионате Швеции.