«Барса» хочет уменьшить зарплатную ведомость на 100 млн евро

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«Барселона» намерена сократить зарплатную ведомость, сообщает As.

На данный момент расходы «блауграны» на зарплату состава команды равны 525 млн евро, что составляет 61% от общего бюджета клуба.

Президент «Барсы» Жозеп Бартомеу считает, что финансовая ситуация в клубе нестабильна, особенно с учетом того, что в следующем сезоне бюджет будет сокращен минимум на 300 млн евро из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

По этой причине «Барселона» позволит уйти из команды ряду игроков с большой зарплатой. Цель – сократить зарплатную ведомость на 100 млн евро.

Ранее сообщалось, что клуб попросит Жерара Пике, Серджи Бускетса, Жорди Альбу и Серджи Роберто пойти на снижение зарплаты.

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