ЦСКА объявил о трансфере Фукса. Сообщалось, что за него заплатили 9,5 млн евро

Защитник «Интернасьонала» Бруно Фукс перешел в ЦСКА.
21-летний бразилец подписал контракт сроком на 5 лет. Он будет играть под номером 3.
Сообщалось, что сумма сделки составила около 9,5 млн евро.
Статистику Фукса можно найти здесь.
Сегодня игроком ЦСКА также стал полузащитник Бактиер Зайнутдинов.
#когдавсеитакужезнают Бруно Фукс @bruno_fuchs99 подписал контракт с красно-синими! https://t.co/juRXLNK6UP pic.twitter.com/Wa5BosWA2d— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 25, 2020
ЦСКА покупает еще и защитника: стоит дороже Гайча (9,5 млн!), работает с агентом Неймара, по-царски разгоняет атаки