ЦСКА объявил о трансфере Фукса. Сообщалось, что за него заплатили 9,5 млн евро

Защитник перешел в ЦСКА.

21-летний бразилец подписал контракт сроком на 5 лет. Он будет играть под номером 3.

Сообщалось, что сумма сделки составила около 9,5 млн евро.

Статистику Фукса можно найти здесь.

Сегодня игроком ЦСКА также стал полузащитник Бактиер Зайнутдинов.

ЦСКА покупает еще и защитника: стоит дороже Гайча (9,5 млн!), работает с агентом Неймара, по-царски разгоняет атаки