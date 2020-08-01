ЦСКА объявил о трансфере Фукса. Сообщалось, что за него заплатили 9,5 млн евро

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Защитник «Интернасьонала» Бруно Фукс перешел в ЦСКА.

21-летний бразилец подписал контракт сроком на 5 лет. Он будет играть под номером 3.

Сообщалось, что сумма сделки составила около 9,5 млн евро.

Статистику Фукса можно найти здесь.

Сегодня игроком ЦСКА также стал полузащитник Бактиер Зайнутдинов.

ЦСКА покупает еще и защитника: стоит дороже Гайча (9,5 млн!), работает с агентом Неймара, по-царски разгоняет атаки

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