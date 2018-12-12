«Реал» Рауля выиграл Юношескую лигу УЕФА, победив «Бенфику» (3:2)

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«Реал» U19 выиграл Юношескую лигу УЕФА, одолев в финале «Бенфику» U19 (3:2).

Мадридский клуб впервые победил в этом турнире.

В 1/2 финала турнира мадридская команда, которую возглавляет Рауль, обыграла «Зальцбург» U19 (2:1), а лиссабонцы разгромили «Аякс» U19 (3:0).

Юношеская лига УЕФА

Финал

Бенфика U-19 Португалия – Реал U-19 Испания 2:3 (0:2, 2:1)
Дата проведения
25 августа, 19.00, «стадион Коловрей»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 25 Дельгадо, 0:2 – 45, автогол Энрике Жоку, 1:2 – 49 Гонсалу Рамуш, 1:3 – 50 Мигель Гутьеррес, 2:3 – 57 Гонсалу Рамуш.
Бенфика U-19Кокубо, Жоау Феррейра, Томаш Араужу (Мартим Нету, 90), Родригес, Филипе Круш (Бриту, 46), Энрике Жоку (Камара, 46), Данташ, Гонсалу Рамуш, Эмбало (Луиш Лопеш, 63), Тиагу Араужу, Энрике Араужу.
Реал U-19Луис Лопес, Сантос, Мигель Гутьеррес (Каррильо, 66), Виктор Чуст, Рамон, Дотор (Субьела, 73), Марвин (Синтес, 65), Аррибас, Антонио Бланко, Моранте (Петер, 73), Дельгадо (Хорди, 30).
Предупреждения:
Рамон (22), Антонио Бланко (45), Эмбало (62), Кокубо (75), Аррибас (76), Бриту (88), Каррильо (90).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица Юношеской лиги УЕФА

Статистика Юношеской лиги УЕФА

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