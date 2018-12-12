«Реал» Рауля выиграл Юношескую лигу УЕФА, победив «Бенфику» (3:2)

«Реал» U19 выиграл Юношескую лигу УЕФА, одолев в финале «Бенфику» U19 (3:2).
Мадридский клуб впервые победил в этом турнире.
В 1/2 финала турнира мадридская команда, которую возглавляет Рауль, обыграла «Зальцбург» U19 (2:1), а лиссабонцы разгромили «Аякс» U19 (3:0).
Финал
- Дата проведения
- 25 августа, 19.00, «стадион Коловрей»
- Голы:
- 0:1 – 25 Дельгадо, 0:2 – 45, автогол Энрике Жоку, 1:2 – 49 Гонсалу Рамуш, 1:3 – 50 Мигель Гутьеррес, 2:3 – 57 Гонсалу Рамуш.
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Бенфика U-19 –
Кокубо, Жоау Феррейра, Томаш Араужу (Мартим Нету, 90), Родригес, Филипе Круш (Бриту, 46), Энрике Жоку (Камара, 46), Данташ, Гонсалу Рамуш, Эмбало (Луиш Лопеш, 63), Тиагу Араужу, Энрике Араужу.
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Реал U-19 –
Луис Лопес, Сантос, Мигель Гутьеррес (Каррильо, 66), Виктор Чуст, Рамон, Дотор (Субьела, 73), Марвин (Синтес, 65), Аррибас, Антонио Бланко, Моранте (Петер, 73), Дельгадо (Хорди, 30).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.