Соболева не вызывают в сборную России с октября 2019-го. У него 3 очка в 4 матчах сезона

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Соболев Футбол

Нападающий «Спартака» Александр Соболев не был вызван в сборную России на матчи Лиги наций с Сербией и Венгрией.

В последний раз 23-летний игрок вызывался в национальную команду в октябре 2019 года на матчи квалификации Евро-2020 с Шотландией и Кипром. Соболев не принял участия в этих встречах.

На ноябрьские матчи с Бельгией и Сан-Марино Соболева не вызывали.

В 4 матчах этого сезона РПЛ Соболев забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Луценко, Мостовой и Смолов вызваны в сборную России на матчи с Сербией и Венгрией в Лиге наций

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