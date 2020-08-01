«Ман Сити» оценивает возможность трансфера Месси (ESPN)

«Манчестер Сити» хочет оценить, как дорого клубу обойдется возможный трансфер форварда «Барселоны» , сообщает ESPN.

«Горожане» осознают, что осуществить трансфер аргентинца будет сложно, но хотят подготовиться на случай, если «блауграна» согласится продать игрока.

Поэтому пытается оценить возможные расходы на трансфер. Также «Сити» выясняет, возможно ли подписать Месси без нарушения правил финансового фэйр-плей.

Ранее сообщалось, что 33-летним игроком интересуются «ПСЖ» и «Интер». Появлялась информация, что «Барса» отпустит Месси только за 700 млн евро.