Суарес ответил на твит Пуйоля про Месси: «👏👏»

Форвард «Барселоны» отреагировал на твит бывшего капитана клуба Карлеса Пуйоля.

Ранее испанец высказался в связи с появившейся информацией об уходе из команды.

«Уважение и восхищение, Лео. Всецело тебя поддерживаю, друг», – написал Пуйоль.

Суарес в ответ разместил эмодзи с аплодисментами: «👏👏».

Ранее новый тренер клуба Роналд Куман сообщил Суаресу по телефону, что не рассчитывает на него. Ожидается, что «Барса» разорвет контракт с форвардом.

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