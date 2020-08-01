Суарес ответил на твит Пуйоля про Месси: «👏👏»

Форвард «Барселоны» Луис Суарес отреагировал на твит бывшего капитана клуба Карлеса Пуйоля.
Ранее испанец высказался в связи с появившейся информацией об уходе Лионеля Месси из команды.
«Уважение и восхищение, Лео. Всецело тебя поддерживаю, друг», – написал Пуйоль.
Суарес в ответ разместил эмодзи с аплодисментами: «👏👏».
Ранее новый тренер клуба Роналд Куман сообщил Суаресу по телефону, что не рассчитывает на него. Ожидается, что «Барса» разорвет контракт с форвардом.
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